Hoger dividend BNP Paribas spijst Belgische schatkist

De schatkist kan uitkijken naar een dividend van bijna 300 miljoen euro, afkomstig van BNP Paribas. Dat is iets meer dan vorig jaar. België is de grootste aandeelhouder van de Franse grootbank.

BNP Paribas trekt het dividend voor 2019 op met 2,6 procent, tot 3,10 euro per aandeel. Met 7,7 procent van de aandelen in handen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij - de Belgische overheid dus - geeft dat recht op een dividend van 298,3 miljoen euro. Een jaar geleden was dat 291 miljoen euro.