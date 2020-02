Vermoordde Afrikaanse first lady de ex van haar echtgenoot?

Maesaiah Thabane, de first lady van het Afrikaanse staatje Lesotho, wordt vandaag wellicht in beschuldiging gesteld van de moord op de ex-vrouw van haar echtgenoot Thomas Thabane.

Maesaiah (42) is de nieuwe echtgenote van Thomas Thabane. Die was in 2017, kort voor zijn inauguratie verwikkeld in een bittere echtscheiding met zijn toenmalige vrouw Lipolelo, toen die laatste gruwelijk vermoord werd op straat. De moord werd eerst toegeschreven aan onbekende gewapende mannen, maar recent onderzoek van de politie heeft ernstige vragen doen rijzen. Op 10 januari werd daarom een arrestatiebevel uitgeschreven voor Maesaiah Thabane. Dinsdag werd ze opgepakt aan de grens met Zuid-Afrika na een vluchtpoging.

De hoofdcommissaris vertelde aan BBC dat de vrouw in voorhechtenis gehouden wordt. Ze zou niet op borg kunnen vrijkomen omdat ze eerder dus al de benen genomen had. Eerste minister Thomas Thabane zelf werd ook ondervraagd, maar niet verdacht. Hij liet eerder al optekenen dat hij zou aftreden. Hij verwees daarbij niet naar de moordzaak maar zei dat hij “op pensioen wilde gaan”.