Jacky Mathijssen volgt Johan Walem op als bondscoach van nationale beloften

De Rode Duivels U21 kennen hun nieuwe bondscoach. Jacky Mathijssen komt over van de nationale U19 en is de opvolger van Johan Walem, die bondscoach wordt van Cyprus.

De aanstelling van Jacky Mathijssen is geen verrassing. De ex-trainer van onder meer Club Brugge en Beerschot is sinds de zomer van 2018 aan de slag bij de U19 en werd meteen geciteerd als mogelijke opvolger van Walem. Ook Enzo Scifo was in beeld, maar de keuze valt nu - op vraag van Roberto Martinez - toch op Mathijssen.

De samenstelling van de staf ligt nog niet vast. De assistenten van Walem hebben nog niet te horen gekregen of ze mogen aanblijven. De verwachting is dat Thomas Buffel, nu al assistent van Mathijssen, mee doorschuift. De leemtes bij de U19 zouden dan ingevuld worden door de tandem Wesley Sonck-Eric Van Meir, nu nog aan de slag bij de U18.

Lang moet Mathijssen niet wachten op zijn nieuwe uitdaging. Op 31 maart is er al de eerste interland tegen Bosnië.