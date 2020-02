Vriendin en kindje van Ajax-speler zijn al twee maanden niet meer welkom in Nederland

Ajax-speler Edson Alvarez (22) moet het in Amsterdam al twee maanden doen zonder zijn vriendin Sofia (20) en hun pasgeboren dochtertje Valentina. Sofia en Valentina moesten Nederland in december verlaten door de regelgeving rond gezinshereniging. Die stelt dat man en vrouw minstens 21 jaar moeten zijn voor zo’n hereniging. Alvarez zit met de handen in het haar. “Ik wil mijn vrouw en kindje hier. Mijn ploeggenoten van Ajax merken dat en geven me ontzettend veel steun”, vertelt de Mexicaan in De Telegraaf.

Alvarez, die geen hoofdrol speelt in Amsterdam, zag zijn vrouw en dochter twee maanden geleden al noodgedwongen terug naar Mexico vertrekken. “Als je niet speelt, is het juist fijn om thuis te komen en afleiding te vinden bij je gezinnetje. Nu maak ik de deur open van een donker en koud huis. De teleurstelling over mijn reserverol kan ik moeilijk verwerken als ik bij thuiskomst elke dag weer met de afwezigheid van Sofia en Valentina word geconfronteerd.”