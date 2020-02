“Openlijke stammenoorlog” in de ‘Onverenigde Staten van Amerika’: “In de 50 jaar dat ik het volg nog nooit gezien”

Het water is heel diep in Amerika. Tussen de Democraten en de Republikeinen en intern binnen de Democratische partij. Symbolische getuige van die bitsige strijd tussen de partijen en de persoonlijke frustraties: Donald Trump die de hand van Nancy Pelosi weigerde en Pelosi die de State of the Union-speech van Trump voor alle ogen van Amerika verscheurde. “Dit heb ik in 50 jaar dat ik de Amerikaanse politiek volg nog nooit gezien.”