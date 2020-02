Vrouw weet door slim trucje verkrachter af te schrikken

Een Chinese vrouw is vrijdagnacht een verkrachter te slim af geweest. De vrouw die alleen thuis was, werd geconfronteerd met een inbreker. De inbreker greep haar vast en legde zijn hand over haar mond. Haar reactie:”ik hoestte en zei dat ik net thuis was van Wuhan”.

Het is de Chinese Li die zich wist staande te houden in de moeilijke situatie. De vrouw woont op zo’n drie uur rijden van Wuhan, het epicentrum van de corona-uitbraak. De uitspraak: “ik ben net terug van Wuhan en ik ben in quarantaine” deed inbreker Xiao dan ook snel de benen nemen. Hij wist nog wel zo’n 400 euro buit te maken (3.080 yuan).

Xiao, een buurtbewoner was diezelfde avond bij zijn familie vertrokken, zonder geld en zonder bezitting. Vermoedelijk dat hij daarom ook de inbraak pleegde. Toen hij zag dat Li alleen thuis was, wilde hij daar gebruik van maken. De man ging zich na de inbraak zelf aangeven.