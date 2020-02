Zeehond raakt verstrikt in netten op Nederlands strand

Triestig beeld op Facebook; een zeehond die helemaal verstrikt geraakte in visnetten op het strand van Ameland. “Op het strand van Ameland werd vandaag eens te meer duidelijk wat er kan gebeuren als mensen afval achterlaten”, benadrukt Dierenambulance Ameland.

Een professionele strandjutter maakte de eerste melding over de grijze zeehond op het strand. Die was hopeloos verstrikt geraakt in oude netten, touw en gemene stukken nylondraad.

Lees verder onder de foto

Foto: RTZ & Dierenambulance Ameland

“Het dier verkeerde in grote nood want het vissersafval, diverse stukken touw en mogelijk een stuk staand wand net van fijn nylon, had inmiddels al snijwonden veroorzaakt. Het was uitgesloten dat hij zichzelf nog zou kunnen bevrijden”, zegt de dierenambulance.

Lees verder onder de foto

Foto: RTZ & Dierenambulance Ameland

“Wat volgde was een urenlang gevecht met strakgespannen touw en een dier in doodsnood. Gelukkig waren er diverse kundige helpers in de buurt en na drie lange uren is het uiteindelijk gelukt om de troep van het dier af te snijden. De redders Rob, Sonja en Tames Knoeff, Tiny Kolk en Johan Krol konden (hoewel inmiddels behoorlijk verkleumd) voldaan toekijken hoe de onfortuinlijke zeehond zelf zijn weg vond, terug naar zee. Het zoute zeewater zal verder de wonden doen genezen. Het touw en net hebben wij uiteraard verwijderd van het strand. Zie laatste foto.”