Coronavirus: Cathay Pacific vraagt 27.000 werknemers vrijaf te nemen

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific heeft 27.000 werknemers gevraagd drie weken onbetaald verlof te nemen, nu het aantal vluchten drastisch teruggeschroefd is om de verspreiding van het dodelijke coronavirus te voorkomen.

In een videoboodschap tot het personeel zei CEO Augustus Tang woensdag: “Ik hoop dat jullie allemaal meedoen, van onze werknemers in de frontlinie tot onze hoge kaderleden, en dat jullie delen in de huidige uitdagingen.”

Dinsdag kondigde Cathay Pacific aan dat de internationale vluchten met 30 procent verlaagd worden en de vluchten binnen China met 90 procent. In een brief hierover die naar het personeel werd gestuurd, staat dat “dit niet het einde is, ondanks het feit dat we niet langer op China moeten vliegen in deze kritieke periode”.