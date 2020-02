Bondsvoorzitter Mehdi Bayat gelooft niet in BeNeLiga: “Het is gewoon niet doenbaar”

Mehdi Bayat gelooft niet in de levensvatbaarheid van een BeNeLiga. “Niet doenbaar door verschillen in fiscaliteit, sociale wetten of veiligheid”, oordeelt de voorzitter van de voetbalbond en de sterke man van voetbalclub Charleroi. Hij verzet zich ook tegen een terugkeer naar een klassieke competitie met twintig teams.

Begin dit jaar kwamen er de eerste gunstige signalen over de BeNeLiga, dat financieel interessanter zou zijn dan de huidige nationale competities in België en Nederland. De topclubs in België en Nederland willen zo tegengewicht bieden aan de op til zijnde vereniging van de Europese topclubs.

Alleen blijkt Mehdi Bayat daar niet zo voor gewonnen. “Het is simpelweg niet doenbaar door verschillen in fiscaliteit, sociale wetten of veiligheid. En ook de verdeling van Europese tickets zal niet zijn wat het vandaag is”, toonde de bondsvoorzitter zich kritisch bij Sudpresse. “Al wil ik wel even benadrukken dat ik deze uitspraken doe als bestuurder van Charleroi, en niet als die van de voetbalbond.”

Bayat liet ook verstaan geen voorstander te zijn van een afschaffing van de play-offs en een klassieke competitie met twintig teams. “Het is waar dat teams zoals KV Oostende, Cercle Brugge en Waasland-Beveren heil zien in zo’n competitie omdat ze denken dat ze met twintig meer kans maken om in eerste klasse te blijven. Maar ze houden er geen rekening mee dat een aantal clubs in 1B meer middelen hebben, en hen dan gewoon zouden kunnen voorbijsteken. Bovendien moet je dan nog eens vier van de huidige 24 teams opofferen.”