Tweede slachtoffer overleden na botsing in Beverentunnel

Antwerpen / Beveren-Waas - Er is dinsdagavond nog een tweede slachtoffer bezweken aan zijn verwondingen na de crash in de Beverentunnel dinsdagmiddag, dat meldt het bestuur van de gemeente Beveren.

“Het bilan van het ongeval dat zich gisteren voordeed in de Beverentunnel oogt bijzonder zwaar. Gisterenavond overleed helaas nog een tweede slachtoffer aan zijn verwondingen”, klinkt het.

De slachtoffers worden bijgestaan door slachtofferhulp.

“Het onderzoek naar de oorzaak van dit zware ongeval is lopende. Een verkeersdeskundige gaat hiervoor aan de slag met de beschikbare data, waaronder de beelden die in de Beverentunnel gemaakt werden op het moment van het ongeval, de gegevens van het Verkeerscentrum. Gemeente Beveren houdt er in elk geval aan haar medeleven te betuigen aan de naasten van de twee dodelijke slachtoffers en wenst hen veel sterkte.”

