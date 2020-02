Voormalig Frans wereldkampioen Christophe Dugarry neemt De Bruyne, Hazard en Meunier op de korrel: “Ze willen allemaal zo cool zijn”

Frans ex-international Christophe Dugarry (47) heeft de Rode Duivels flink op de korrel genomen, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Thomas Meunier voorop. Volgens de wereldkampioen van 1998 zijn ze zo fel bezig met ‘de coolste zijn’ dat ze niet betrokken genoeg zijn.

“De Belgen willen zo graag ‘cool’ zijn. Kevin De Bruyne zegt dat hij Kylian Mbappé niet kent, Eden Hazard traint niet graag, Thomas Meunier vindt zichzelf een kunstenaar. Het is om ter coolst”, zei Christophe Dugarry in zijn betoog over onze nationale ploeg. Hij deed dat in het bijzijn van Emmanuel Petit en Frank Leboeuf, twee andere voormalige wereldkampioenen, in het Franse praatprogramma ‘Le Vestiaire’ van zender RMC. Dat had maandagavond Rode Duivel Christian Kabasele te gast.

“Erg betrokken komen die jongens niet over. Ik zeg niet dat het arrogantie is, dat hebben wij hier in Frankrijk ook. Maar is jullie probleem niet dat jullie te onverschillig zijn? Zijn jullie uiteindelijk niet gewoon té cool?” Dugarry richtte zich daarbij tot Kabasele. Die stelde de Fransman voor eens naar een training van de Belgische nationale ploeg te komen kijken. “Dan zal je wel zien dat we tanden hebben”, lachte hij.

Dugarry, die in zijn carrière voor onder meer Barcelona, Milan, Bordeaux en Marseille uitkwam, waarschuwde Kabasele nog. “Als jullie niets winnen met deze generatie, zullen jullie veel spijt hebben. Dan zal het moeilijk zijn voor België zich daar zomaar over te zetten.”