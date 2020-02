22-jarige Belg zwaargewond na val van gebouw tijdens skireis

Een 22-jarige Belg is maandagavond gewond aangetroffen bij een huis in Veysonnaz, Zwitserland. Het zijn voorbijgangers die de zwaargewonde toerist aantroffen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en gaven de man de eerste zorgen. Per helikopter werd hij naar het Spittenziekenhuis gebracht. Daar bleek de jongeman kritiek.

Het parket onderzoekt de zaak want het is alsnog onduidelijk hoe de man gewond is geraakt en hoe hij daar terecht is gekomen. De politie gaat er van uit dat hij van het aanpalende gebouw enkele meters naar beneden is gevallen.