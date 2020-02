Kinderlokker rijdt rond in witte bestelwagen met colsonbandjes en masker: “Schrikbeeld van alle ouders”

Hechtel-Eksel - Een kinderlokker (29) uit Meerhout hangt 37 maanden cel boven het hoofd nadat hij drie keer jonge meisjes aansprak en oneerbare voorstellen deed. “Hij reed rond in een witte camionette en had er colsonbandjes en een masker inliggen. Hij is het schrikbeeld van alle ouders”, klonk het in de Hasseltse rechtbank. De feiten speelden zich af in Hechtel-Eksel en in Heusden-Zolder.

De man, geboren in Heusden-Zolder, zit momenteel achter de tralies in de gevangenis van Hasselt. “Ik wil me verontschuldigen. Ik ben in de fout gegaan, maar heb niemand aangerand. Kwade bedoelingen had ik niet”, verdedigde de verdachte zich woensdag. Op 6 juli 2018 ging de verdachte in Hechtel-Eksel een eerste keer over de schreef. Op straat sprak hij vanuit zijn bestelwagen twee meisjes van elf jaar aan. De betichte bood ze geld aan om in ruil hun lichaam te mogen aanraken. Een politiewagen die net passeerde en de alerte reactie van de meisjes voorkwam erger. De dader belandde in de gevangenis, maar mocht onder voorwaarden beschikken.

Armbandje

Die voorwaarden maakten weinig indruk op hem. Op 18 maart richtte hij zich tot een 7-jarig meisje aan een school in Heusden-Zolder. De twintiger maakte complimenten over haar lichaam en vroeg haar of zij het zijne wou zien. Weer belandde hij in de cel om twee maanden later opnieuw vrij te komen. Op 13 oktober 2019 sloeg de man een laatste keer toe. Nu in een bos in Heusden-Zolder. Hij sprak enkele meisjes in een aangrenzende tuin aan en viseerde een kind. De betichte stuurde haar vriendinnetjes weg en probeerde het slachtoffertje van vier jaar mee te lokken door haar een armbandje aan te bieden. Het meisje vond de armband niet mooi en ging niet in op zijn vraag. Toen de moeder op haar dochter riep, zette de man het op een lopen. “Het onbezorgde bij de kinderen is weg. Net zoals bij de ouders die de kinderen niet meer alleen durven te laten spelen. Er leeft een groot angstgevoel over wat er kon gebeurd zijn”, zeiden de advocaten van de burgerlijke partijen.

Ducttape en masker

Onder meer via fotocollage konden de speurders de Meerhoutenaar aan de feiten linken. “Hij is het schrikbeeld van alle ouders. De kinderlokker in de bosjes”, sprak de procureur. De verdachte verplaatste zich in een witte camionette waarin colsonbandjes, ducttape en een masker lagen. “Dat masker was decoratie dat er nog hing na een verhuis. De bandjes en tape gebruik ik voor mijn werk in de bouw”, klonk het. Nog meer in zijn nadeel speelde dat er op zijn gsm een kinderpornografische foto werd aangetroffen. “Ik hoop dat hij bij mijn thuis niets komt aansluiten met colsonbandjes en ducttape. Die foto vonden we dan weer per toeval. Iets wat we al zo vaak gehoord hebben”, sneerde de procureur. Onderzoek toonde aan dat de man beperkt schuldbesef heeft, toerekeningsvatbaar is, pedofiele neigingen heeft en de kans op herval groot is. De procureur vorderde 37 maanden cel, een ontzetting van de rechten en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van vijf jaar.

Alarmbellen

Lore Gyselaers, advocate van de verdachte, stelde begrip te hebben voor de slachtoffers die zo angstig zijn. “Een man in een witte camionette, die kinderen aanspreekt … Dan gaan alle alarmbellen af. Wat had er kunnen gebeuren? Waarom doet die man dat?”, stelde ze zich dezelfde vragen. Gyselaers wees erop dat er altijd gelukkig erger is voorkomen. De advocate vroeg om haar client een groot deel van de straf met uitstel toe te kennen en hem een strikte omkadering op te leggen.

Vonnis op 4 maart.