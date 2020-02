Hoe Barcelona handig gebruikmaakt van reglement om na transferperiode toch nog nieuwe aanvaller te halen

Bloedarmoede voorin bij FC Barcelona. Nadat begin januari al bleek dat spits Luis Suarez vier maanden buiten strijd zal zijn, is nu ook flankaanvaller Ousmane Dembélé geblesseerd. De Fransman was al herstellende van een spierblessure, maar viel maandag op training opnieuw uit. De Catalaanse club wil zich daarom nog versterken met een extra aanvaller. Dit is - ondanks de afgelopen transferperiode - toch mogelijk dankzij artikel 124.3 van de Spaanse voetbalregelgeving.

Het artikel in kwestie stelt dat een club een nieuwe speler mag halen indien ze met een medisch attest kunnen aantonen dat ze vijf maanden niet kunnen beschikken over hun geblesseerde speler. Het enige vereiste is dat het gaat om een speler uit de Spaanse competitie. Barcelona wil nu handig gebruikmaken van dit artikel. Met enkel nog Messi, Griezmann en youngster Fati is de spoeling momenteel dun vooraan. Zeker gezien de Blaugrana nog actief zijn op drie fronten.

