Racing Genk leent Kroatische spelmaker Ivan Fiolic de rest van het seizoen uit aan het Poolse Cracovia

Racing Genk leent haar Kroatische spelmaker Ivan Fiolic voor de rest van het seizoen uit aan de Poolse eersteklasser Cracovia, dat ook een aankoopoptie bedong. De 23-jarige Fiolic was de eerste seizoenshelft op huurbasis actief bij het Cypriotische AEK Larnaca. De transfermarkt in Polen sluit pas op 2 maart.

Fiolic kwam in de heenronde tot dertien officiële duels voor Larnaca, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf. Larnaca staat voorlopig zesde in de Cypriotische eerste klasse.

Cracovia van zijn kant staat na twintig speeldagen in de Poolse Estraklasa verrassend tweede. Het team trok in januari ook de Kosovaarse Belg Florian Loshaj aan van bij het Roemeense Politehnica Iasi. Komend weekend hervat de competitie in Polen.

Fiolic maakte in de zomer van 2018 de overstap van Dinamo Zagreb naar Racing Genk. In Limburg kwam hij in zijn debuutseizoen niet verder dan acht wedstrijden.