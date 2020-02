935 banen bedreigd bij farmareus GSK

Tijdens een bijzondere ondernemingsraad van GSK woensdagochtend is bekendgemaakt dat er in ons land 720 banen op de tocht staan. Bovendien worden ook 215 tijdelijke contracten mogelijk niet verlengd. GSK Vaccines, één van de drie divisies van het concern (dat ook nog een farma- en een consumententak heeft) is ’s werelds grootste vaccinfabriek. Ze levert dagelijks ruim twee miljoen vaccins aan 158 landen en telt circa 7.000 medewerkers.

GSK is de grootste private werkgever van Wallonië. De banen sneuvelen bij GSK Vaccines, de afdeling die vaccinaties maakt met hoofdzetel in België. Waver is bijvoorbeeld de grootste vaccinatieproductiesite ter wereld, aldus het bedrijf. Er zijn ook sites in Rixensart (onderzoek en ontwikkeling), eveneens in Waals-Brabant, en in Gembloux in de provincie Namen.

Verschillende afdelingen van GSK Vaccines zijn betrokken, onder meer O&O en productie, maar ook de kwaliteitsactiviteiten en internationale ondersteunende functies. “Dit project zou maximaal 720 mensen kunnen impacteren bij GSK Vaccines in België, waarvan een meerderheid van kaders. Bijkomend zouden 215 tijdelijke contracten mogelijks niet vernieuwd worden”, klinkt het in een persbericht.

Transformatieplan

De banen sneuvelen nu het bedrijf de productie meer wil automatiseren, ook om de productiecapaciteit te verhogen. GSK zegt dat het de komende jaren de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zal verhogen en het op de markt brengen van nieuwe vaccins versnellen. Er is sprake van een investering van 500 miljoen euro in de Belgische infrastructuur de komende drie jaar. Daarbij meldt GSK ook een “gemeenschappelijke benadering van O&O voor de divisies Farma en Vaccins”.

GSK Vaccines is een van de drie afdeling van het Britse bedrijf, naast Pharma en Consumer Healthcare. Met het transformatieplan, een tweejarenplan, wil GSK zich opsplitsen in twee afzonderlijke bedrijven. Enerzijds moet ‘New GSK’ er komen, een biofarmabedrijf. Een tweede bedrijf zal actief zijn rond consumentengezondheidszorg. GSK is naar eigen zeggen het grootste farmabedrijf van het land met meer dan 9.000 medewerkers.

Nieuwe jobs

Gisteren uitten de vakbonden al hun ongerustheid. “Er wordt gesproken van een reorganisatie waarbij er in een departement banen zouden sneuvelen, terwijl er in een andere afdeling jobs zouden bijkomen. Sommigen hebben het misschien bij het rechte eind, maar voorlopig gaat het enkel om echo’s uit de wandelgangen. Niets concreets of betrouwbaars dus”, klonk het toen. In afwachting van het opstarten van de consultatiefase – dat zou eerstdaags gebeuren – beraden vakbonden en personeel zich over hoe het nu verder moet.

Wet Renault

Minister van Economie en Werk Nathalie Muylle (CD&V) hoopt dat het aantal ontslagen bij GSK nog naar beneden kan, en dat er maatregelen worden voorzien om de betrokken werknemers naar een nieuwe job te begeleiden. Muylle zal namens de federale regering deelnemen aan het geplande overleg in Wallonië. Ze benadrukt dat de wet-Renault, die van toepassing is bij collectief ontslag, “ten volle moet worden toegepast”.

“De federale regering zal net zoals bij Caterpillar, ING en Carrefour, nauwlettend het overleg en de ontwikkeling opvolgen”, zegt Muylle. “Wij zullen samen met de regio’s alle mogelijke wegen bestuderen om hen de best mogelijke ondersteuning te bieden aan de getroffen werknemers in deze zeer moeilijke tijden.” Ook premier Sophie Wilmès volgt de ontwikkelingen van nabij, klinkt het.

De farmaceutische sector vertegenwoordigt ongeveer 15.000 jobs in Wallonië, en is goed voor bijna 30 procent van de Waalse export.