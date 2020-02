De ‘rotste’ kat wordt dan toch geadopteerd

Slechte publiciteit bestaat niet, klinkt het wel eens. En het blijkt maar weer eens waarheid. Perdita, de kat die eind januari het internet rond ging als de ‘rotste kat ter wereld’ is dan toch geadopteerd geraakt.

Foto: Mitchell County Animal Rescue, Inc-North Carolina

Het bericht was weinig flatterend. De kat had haar asiel zodanig geterroriseerd dat ze maar gewoon met de waarheid naar facebook trok.

“Aanvankelijk dachten we dat ze ziek was”, schrijft het asiel in het adoptiezoekertje, “maar nu blijkt dat ze gewoon een trut is. Niet voor beginnelingen.” Omdat het zo’n rotkat betreft, is de adoptie gratis, al klinkt Perdita in huis halen even aanlokkelijk als samenhokken met Satan zelve.

“Perdita houdt van: in je ziel staren tot je nooit meer blijdschap kan voelen, het liedje Cat Scratch Fever uit de Stephen King-film Pet Cemetery, je doen verschieten (haar specialiteit), op de loer liggen in donkere hoekjes (...), het personeel van het asiel wijsmaken dat ze ziek is.” Nog volgens het asiel is de dierenarts het eens met hun diagnose: ze heeft gewoon een hele slechte persoonlijkheid. “Houdt niet van: de kleur roze, kittens, honden, kinderen, Disneyfilms, Kerstmis en niet onbelangrijk… KNUFFELS.”

De zogenaamde rotkat vond dan toch een nieuwe thuis. “Ze klom in een doos die te klein was voor haar, wachtende om verstuurd te worden naar een nieuwe plek. En ze luisterde niet toen we haar vertelde dat ze morgen wordt opgehaald door haar nieuwe familie,” klinkt het. “We gaan haar eigenlijk wel missen.”

