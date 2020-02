OH Leuven haalt Yohan Croizet terug aan boord

OH Leuven heeft zich enkele dagen na het sluiten van de transfermercato nog geroerd. De 1B-club strikte woensdag de Franse middenvelder Yohan Croizet, die eerder al twee seizoenen aan Den Dreef voetbalde. De 28-jarige Fransman was transfervrij en ondertekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen.

Croizet streek in de zomer van 2013 in België neer bij Excelsior Virton. Daar speelde hij zich in de kijker van OHL, waar hij tussen 2014 en 2016 in twee seizoenen 68 wedstrijden speelde. Hij hielp OHL in 2015 aan de promotie. Een seizoen later volgde alweer degradatie. Croizet trok vervolgens naar KV Mechelen (2016-2017) en nadien naar Sporting Kansas City in de MLS (2017-2019). Bij die laatste club werd eind september zijn contract ontbonden.

“Het is een mooie opportuniteit om Yohan Croizet als vrije speler terug te laten keren naar OH Leuven”, reageerde technisch directeur Wim De Corte. “In seizoen 2014-2015 hielp hij ons al eens mee naar de promotie. Met hem erbij hebben we een nu ook een extra offensieve optie op het middenveld en dit geeft ons extra munitie om onze objectieven te bereiken.”

OH Leuven won de eerste periode in de Proximus League en is zo al zeker van deelname aan de play-offfinale. In de tweede periode staan de manschappen van coach Vincent Euvrard voorlopig vijfde, op twee punten van koplopers Beerschot en Virton. Komende zaterdag speelt Leuven thuis tegen Lommel.

Croizet is na aanvallers Stallone Limbombe en Tristan Borges en verdediger Jan Van den Bergh de vierde inkomende transfer bij de Leuvenaars.