Test Aankoop schakelt inspectie in tegen boetes voor typfouten op vliegtickets: “Soms zelfs verboden om mee te vliegen”

Consumentenorganisatie Test Aankoop schakelt de economische inspectie in tegen de clausules van een aantal luchtvaartmaatschappijen, waaronder Brussels Airlines en TUI fly, waardoor reizigers moeten betalen om typfouten op hun vliegticket te laten verbeteren. Dergelijke clausules zijn volgens Test Aankoop onwettig.

De consumentenorganisatie stelde in oktober verschillende luchtvaartmaatschappijen in gebreke voor de praktijken. Dat hielp volgens Test Aankoop bij bijvoorbeeld de lowcostmaatschappij Ryanair. Zij rekende 115 of 160 euro aan om een typfout te verbeteren, maar nu zouden klanten tot drie lettertekens kunnen wijzigen zonder extra kost.

Van andere luchtvaartmaatschappijen kreeg de organisatie geen bevredigend antwoord. Tegen hen dient ze nu een klacht in bij de economische inspectie. Het gaat om onder meer Brussels Airlines, dat 25 euro zou aanrekenen om tot twee karakters te wijzigen, TAP Air Portugal (25 euro tot drie lettertekens), Vueling (minstens 50 euro), TUI fly, British Airways en Emirates. Bij Iberia is het volgens Test Aankoop zelfs niet mogelijk een typfout te verbeteren, maar mag de passagier gewoon niet op het vliegtuig stappen. Ook Alitalia, American Airlines en Air France zijn betrokken, verduidelijkt de consumentenorganisatie.

Dat die maatschappijen kosten aanrekenen voor een wijziging, is volgens Test Aankoop onwettig omdat de luchtvaartmaatschappijen op twee momenten de passagiersgegevens moeten doorspelen aan de autoriteiten. Na het instappen, wanneer de deuren van vliegtuig sluiten, kunnen de maatschappijen fouten tijdens de eerdere reservatie alsnog rechtzetten, luidt het argument. En het doel van de regelgeving is te verhinderen dat omwille van veiligheidsoverwegingen andere personen zouden opstappen, niet om te verhinderen dat iemand van wie de identiteit niet ter discussie staat, zou opstappen.

Test Aankoop voegt eraan toe dat de internationale sectororganisatie IATA een flexibele behandeling van de passagiersnamen aanbeveelt, met een foutentoleratantie van drie karakters.