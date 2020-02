Moeskroen stelt nieuwe trainer aan door gezondheidsproblemen Hollerbach

Moeskroen heeft sportief directeur Philippe Saint-Jean aangesteld als nieuwe trainer. De eersteklasser moest het al van december vorig jaar zonder zijn hoofdtrainer Bernd Hollerbach doen, die nog steeds herstellende is van een longontsteking.

De resultaten van Moeskroen waren sinds de kerstperiode dramatisch, met vier nederlagen op rij. Daarom werd nu opnieuw ingegrepen. Vata keert terug naar zijn functie als technisch directeur. De gezondheidstoestand van Hollerbach wordt na het seizoen opnieuw geëvalueerd. Tot dan is Saint-Jean T1.

De 65-jarige Saint-Jean was eerder al hoofdcoach van Moeskroen en was sinds juli 2018 hoofd van het opleidingscentrum, Futurosport. Op Le Canonnier was hij T1 in twee periodes (2004-2005 en 2010-2012). Hij wordt donderdagmiddag officieel voorgesteld. Saint-Jean was in het verleden onder meer hoofdcoach bij Tubeke, Bergen en Moeskroen. Hij was ook nationaal beloftencoach.