Duitse voetbalbond staat voor het eerst vuurwerk toe voor competitiematch Hamburg SV: “Eenmalige uitzondering”

Supporters van de Duitse tweedeklasser Hamburg mogen bij hoge uitzondering legaal vuurwerk afsteken bij de thuiswedstrijd komende zaterdag tegen Karlsruhe. Het is voor het eerst dat de Duitse voetbalbond (DFB) toestemming geeft voor het gebruik, dat normaal verboden is.

De DFB heeft ingestemd met het afsteken van tien rookbommen achter het doel voorafgaande aan het duel in de tweede Bundesliga. “Dit is een eenmalige uitzondering”, meldde de DFB. “Een dergelijke vrijstelling kan alleen worden verleend als de organisatoren de verantwoordelijkheid nemen voor het gecontroleerde gebruik van vuurwerk.”

Het afsteken van vuurwerk is verboden, maar in de praktijk blijkt het nauwelijks tegen te houden en zeker in het Duitse voetbal, waar het wordt beschouwd als onderdeel van de voetbalcultuur. HSV is zelfs berucht om zijn vuurwerk en de grootste overtreder van de regels. De club moest vorig seizoen 294.000 euro aan boetes betalen voor het afsteken van vuurwerk, rookbommen en fakkels.