Overvallers knevelen Orange-winkelbediende en stelen voor 50.000 euro goederen

Tongeren - Twee onbekenden hebben dinsdagavond een overval gepleegd op een winkel van telecomoperator Orange aan de Maastrichterstraat in het centrum van Tongeren.

De vrouw in de winkel werd rond 17.15 uur verrast door de brutale dieven, die haar knevelden en in een ruimte opsloten. De overvallers konden vervolgens met een aanzienlijke buit aan de haal gaan. Ze namen goederen en gsm’s mee voor een waarde van 50.000 euro.

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar de brutale overval. De winkeluitbaatster was in shock na de gebeurtenissen en kon een beroep doen op psychologische bijstand van haar werkgever. De lokale politie van de zone Tongeren-Herstappe deed de eerste vaststellingen. Er waren onder meer camerabeelden van de feiten. Omwille van het voorval bleef de Orange-winkel woensdag dicht.