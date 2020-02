Olivier Deschacht wil Zulte Waregem naar de Heizel loodsen: “Een uur in de theoriezaal gezeten”

Negenendertig wordt hij deze maand, Olivier Deschacht. Toch kijkt men bij Essevee naar hem om het aanvalsgeweld van Club Brugge af te stoppen. De opdracht is simpel: de nul houden tegen blauw-zwart betekent automatisch een plek in de finale na de 1-1 in de heenwedstrijd: “We gaan er vol voor, maar het zal een beetje moeten meezitten.”