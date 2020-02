Als het van Pep Guardiola afhing was Manuel Neuer nu middenvelder

Pep Guardiola was van 2013 tot 2016 trainer van Bayern München. In die periode werd Manuel Neuer beschouwd als dé beste doelman van de wereld. De Duitse goalie werd vooral geroemd omwille van zijn meevoetballende kwaliteiten. Neuer behandelde het leer zo goed dat Guardiola hem zelfs in één van zijn kampioensjaren bij Bayern als middenvelder wou uitspelen.

In een interview met magazine Fanmagazin 51 legde Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge uit waarom het plan van Guardiola uiteindelijk niet doorging: “We waren al kampioen van Duitsland en Pep gaf aan dat hij Neuer op het middenveld wilde zetten. Maar ik vreesde dat de buitenwereld het zou bestempelen als een arrogante actie. Ik kon Pep met de grootst mogelijke moeite van het idee afbrengen.” Toch kon Rummenigge de logica van Guardiola volgen. “Ik ben ervan overtuigd dat Manuel ook op het middenveld een goed figuur had geslagen”, aldus de voorzitter van de Duitse Rekordmeister.

Ook dit seizoen verdedigt Neuer nog het doel van Bayern. Zo was hij in 29 wedstrijden al goed voor tien clean sheets. Guardiola is momenteel trainer van Manchester City.

Bij het zien van dit filmpje begrijpt u vast waarom Guardiola Neuer als middenvelder wou uitspelen: