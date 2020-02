“‘Treinsurfer’ in Antwerpen-Centraal probeerde eerst deuren van trein te openen en is dan gevallen”

De man die dinsdagavond zwaargewond werd aangetroffen op de sporen op het perronniveau -2 van het station Antwerpen-Centraal was allicht toch geen “treinsurfer”, zoals aanvankelijk gemeld door de NMBS. Dat blijkt volgens het Antwerpse parket uit nader onderzoek. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de 34-jarige man in kwestie eerst probeerde om de deuren van een trein die op vertrekken stond nog te openen. Toen dat niet meer lukte, sprong hij tevergeefs naar het treinstel, mogelijk in de hoop alsnog op een of andere manier mee te geraken.