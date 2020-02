Eden Hazard moet zijn comeback bij Real Madrid nog even uitstellen

Eden Hazard (29) trainde na meer dan een maand afwezigheid weer zonder problemen mee bij Real Madrid. Maar de bekerpartij tegen Real Sociedad moet hij nog aan zich voorbij laten gaan.

De beelden van Thomas Meuniers fout op Hazard in de Europese clash tussen Real en PSG op 26 november gingen net niet de wereld rond. De kapitein van de Rode Duivels hield er een breukje in de enkel aan over. Van je vrienden moet je het hebben, klonk het scherp voor Meunier.

Hazard miste tot nu toe zijn eerste Clasico en dertien andere wedstrijden, waarvan De Koninklijke er tien won en geen enkele verloor. Maar nu is de topaankoop weer fit.

Hij werd - in tegenstelling tot Thibaut Courtois - echter niet geselecteerd voor de kwartfinale in de beker tegen de ploeg van Adnan Januzaj. Een kwestie van geen risico’s nemen, waarschijnlijk. De comeback is dan voor zondag in de competitie tegen Osasuna, Zinédine Zidane?