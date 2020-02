Walter 'Pico Coppens' Michiels veroordeeld voor diefstal, bedreiging en onrechtmatig verblijf in tuinhuis

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft Walter Michiels woensdag veroordeeld tot vijftien maanden cel voor onder meer diefstal, drugsbezit en bedreiging. De 56-jarige gewezen acteur, bekend als Pico Coppens in de televisieserie F.C. De Kampioenen, ontliep met die strafmaat de onmiddellijke aanhouding met het oog op een geactualiseerd psychiatrisch onderzoek.

Michiels werd vervolgd voor elf diefstallen in Leuven in 2017 en 2018, deels gepleegd met kompaan David V.H. De buit bestond uit drie terrastafels, een gsm, een paraplu en acht kentekenplaten. De gewezen acteur moest zich voorts verantwoorden voor drie andere feiten uit 2018. Het gaat om bedreiging en bezit van cannabis, telkens in Leuven, en het onrechtmatige verblijf in een tuinhuis in Holsbeek van 13 november tot 31 december.

De procureur had drie jaar cel gevorderd. Met die strafmaat kwam onmiddellijke aanhouding binnen handbereik en kon het in 2013 gestarte psychiatrische onderzoek geactualiseerd worden. Michiels is de voorbije jaren nooit ingegaan op vragen in die richting. Allicht omdat aan het einde van die rit de internering dreigt.

Chalet in bos

De rechtbank hield het bij vijftien maanden cel en een geldboete van 240 euro. Michiels heeft het tuinhuis in Holsbeek inmiddels geruild voor een chalet in een bos in Leuven en leeft van een invaliditeitsuitkering. Hij is nooit aanwezig geweest op de verschillende debatten voor de rechtbank, ondanks een uitdrukkelijke vraag van de rechter tot persoonlijke verschijning tijdens de laatste behandeling op 8 januari.