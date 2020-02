Blinde man valt in slecht beveiligde werfput: “Gelukkig ben ik niet op uitstekende buis gevallen”

Meise -

Het had slechter kunnen aflopen, beseft Steven Bladt (36). De visueel gehandicapte uit Meise is in het centrum van deelgemeente Wolvertem in een werfput gesukkeld die onvoldoende beveiligd was. Volgens Fluvius, die er werken aan de nutsvoorzieningen doet, was de werfput wel degelijk goed beveiligd maar moet iemand anders die afsluiting hebben weggenomen.