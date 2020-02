PSG-coach machteloos na feestje Neymar: “Als ik alle spelers die er waren aan de kant moet laten, heb ik geen ploeg”

Neymars verjaardagsfeestje van afgelopen zondag ging al veelvuldig over de tongen in de Franse media. De Braziliaanse sterspeler vierde zijn verjaardag van 5 februari alvast in een Parijse nachtclub in het bijzijn van enkele ploegmaats.

Niet iedereen bij PSG, dat dinsdagavond speelde tegen Nantes, was echter even opgezet met Neymars vervroegd verjaardagsfeestje. ”Dit zijn afleidingen die ons het imago geven dat we er niet serieus mee bezig zijn”, stelde PSG-coach Thomas Tuchel reeds zondag na de wedstrijd tegen Montpellier.

Ook dinsdagavond ging het op de persconferentie na match tegen Nantes opnieuw over het verjaardagsfeestje van de Braziliaan. PSG won dan wel, maar toch hadden de Parijzenaars het de laatste twintig minuten niet gemakkelijk tegen Nantes . Een journalist vroeg Tuchel hierop of de oorzaak kon zijn dat een aantal van de PSG-spelers aanwezig op Neymars verjaardagsfeest, in de match tegen Nantes basis stonden. De Duitse oefenmeester reageerde hierop opvallend gelaten: “Maar wat kan ik eraan doen? Als ik alle spelers die op het feestje waren aan de kant moet laten, heb ik geen ploeg om op te stellen. Mijn spelers nemen het risico. Het is nu eenmaal zo.”

