Antwerp ook zonder Miyoshi naar Kortrijk

Zoals bekend moet Antwerp het donderdagavond in de halve finales van de beker zonder Dieumerci Mbokani doen – de topschutter is geschorst. Maar de Great Old kan in de terugmatch op KV Kortrijk evenmin beschikken over Koji Miyoshi, die donderdagvoormiddag al niet met de groep kon trainen.

Voor het overige geen nieuwe blessures en dus geen grote verrassingen in de 19-koppige selectie. Voor het middenveld is Sander Coopman er nog eens bij. De jonge aanvaller Ruben Geeraerts, die door de schorsing van Mbokani allicht gehoopt had om er eens bij te zijn, valt ernaast.