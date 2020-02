Meer dan half miljard euro nodig in strijd tegen coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de komende drie maanden ruim 600 miljoen euro nodig om het nieuwe coronavirus dat in China opgedoken is, in te dammen. Volgens berekeningen is 675 miljoen dollar (613 miljoen euro) nodig om ook armere landen te helpen zich op een mogelijke uitbraak voor te bereiden, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, algemeen directeur van de WHO, woensdag in Genève.

“675 miljoen dollar is veel geld, maar het is duidelijk minder dan wat op ons kan afkomen als we nu niet in voorzorgsmaatregelen investeren”, zei Tedros. “We begrijpen dat de mensen bezorgd zijn”, aldus de directeur. “Maar dit is niet het moment voor angst of paniek. Dit is het moment om rationeel te handelen, zolang we nog ruimte hebben om de uitbraak onder controle te krijgen.”

China meldde woensdagmorgen bijna 4.000 nieuwe gevallen en een totaal meer dan 24.000 gevallen. Het was de sterkste stijging in 24 uur tijd, zei Tedros.

De WHO stuurde 250.000 testsets naar 70 laboratoria wereldwijd om sneller resultaten van besmettingen te krijgen. Ook werden onder meer een half miljoen mondmaskers en 350.000 paar handschoenen naar 24 landen gestuurd.