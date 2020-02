Red Flame Heleen Jaques ziet licht aan einde van ellenlange tunnel na “zeldzame blessure”: “Op een dag speel je weer als een beest”

Terugkeren van een blessure is niet altijd even gemakkelijk. Vraag dat maar aan Eden Hazard, die meer dan een maand buiten strijd was met een enkelbreukje. Maar dat is klein bier vergeleken met de revalidatie van Heleen Jaques. De Red Flame was liefst dertien weken out met een “zeldzame blessure” aan haar kuit.

De 31-jarige verdedigster maakte in de zomer van 2018 de overstap van Anderlecht naar Fiorentina, waar ze samenspeelde met Davina Philtjens. Jaques werd destijds geplaagd door een hardnekkige knieblessure, maar scoorde nog wel twee keer in vijftien optredens op weg naar een tweede plek in de competitie en de bekerfinale. Dit seizoen speelt ze voor het vrouwenteam van Sassuolo, aan de zijde van doelvrouw Diede Lemey (23).

Bij de Neroverdi - momenteel vijfde in het klassement - kwam Jaques voorlopig tot slechts twee wedstrijden. De reden, opnieuw, was een blessure. “Ik had in de wedstrijd tegen Roma een trap op mijn kuit gehad. Daarbij was er daar een scheurtje ontstaan tussen het vlies en de spier. Een zeldzame blessure in het voetbal en eentje die heel veel tijd nodig had, meer bepaald dertien weken, zegt de Red Flame.

Foto: Photo News

Jaques is nu eindelijk weer fit en zou in principe vrijdag opnieuw kunnen spelen in de bekerwedstrijd tegen Florentia. “Ze hebben vorig weekend 0-0 gelijkgespeeld tegen Juventus (de leider in Italië, red.). Het is best een knokploegje. Hoe ik het hier vind? Ik ben heel tevreden over de club. De begeleiding op medisch en sportief vlak is echt top. We kunnen ook gebruikmaken van het trainingscomplex van de mannen. Bij blessures zijn ze echt direct en heel leuk om mee te werken.”

Dankwoord

Om haar wederoptreden te vieren, plaatste Jaques een bericht op haar Instagram-pagina. “Het leven is met ups and downs. In het voetbal leven de fans van dag tot dag. In het voetbal moet een speler elke dag opnieuw hard werken. Maar dat wil niet zeggen dat elke dag gaat zoals een speler wil. Op een dag kan je ziek of geblesseerd of triest zijn of niet goed slapen. Dat vraagt tijd. Maar op een dag speel je als een beest, passeert niemand je en scoor je alles. Op zo’n dag werkt alles. Het leven van een voetbalspeelster is met ups and downs. De geur van en gedachte aan een nieuwe strijd met je club, dat is het beste. Dat is alles. Bedankt Sassuolo om er voor mij te zijn de voorbije weken.”

