Roep van pinguïns lijkt op spraak van mensen

Een team van Italiaanse onderzoekers heeft belangrijk bewijs ontdekt dat Afrikaanse pinguins dezelfde spraakpatronen hebben zoals wij. Het is de eerste keer dat dit ontdekt is in een ander dier dan de apen.

Het team nam 509 roepen op van de dieren. “Ze werden gezongen door single vogels tijdens het broedseizoen. In totaal werden 28 pinguïns in drie verschillende kolonies in Italiaanse zoos. De geluiden van de vogelliedjes zijn gelijkaardig aan het balken van een ezel.

Uit het onderzoek blijkt nu dat de sequenties telkens drie duidelijke lettergrepen van verschillende lengte bevatten. De ‘woordjes’ die ze het meest gebruiken zijn vaak het kortst en de langere sequenties zijn meestal opgebouwd uit kortere lettergrepen.

Volgens de onderzoekers zijn er twee overeenkomsten zijn met de menselijke spraak. Namelijk dat de meest frequent gebruikte woorden meestal korter zijn - denk aan ‘de’, ‘het’, ‘is’… - maar ook dat langere zinnen vaak kortere woorden bevatten. Die kenmerken komen ook in de meeste menselijke talen voor. Eén en ander heeft te maken met moeite doen: de lettergrepen die je het vaakst nodig hebt, zijn maar beter kort, anders verspil je te veel energie.