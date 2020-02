Eerste ‘prijs’ is binnen voor Lukaku in Italië: spits wordt gehuldigd voor zijn fair play

Romelu Lukaku is weer een prijs rijker. Een extrasportieve, deze keer. De Rode Duivel wordt in mei door de Italiaanse voetbalfederatie (FIGC) gehuldigd omwille van zijn fair play.

Tijdens het event op 4 mei worden grote spelers uit het verleden zoals Andrea Pirlo, Carlo Mazzone en Zbigniew Boniek opgenomen in de Italiaanse hall of fame, opgericht in 2011. Romelu Lukaku - nog maar sinds afgelopen zomer actief voor Inter - krijgt nog geen plekje, maar de Italiaanse voetbalfederatie bedankt hem wel al met de Astori Award, de prijs voor de speler die het mooiste fair play-gebaar bracht afgelopen jaar.

GOAL | Esposito trapt de bal vanop de stip tegen de touwen! ??



3??-0?? #InterGenoa ???? pic.twitter.com/rtCAJlrTHo — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 21, 2019

In de competitiematch tegen Genoa in december gaf penaltynemer Lukaku de strafschop door aan zijn 17-jarige ploegmaat Sebastiano Esposito die zo zijn eerste profgoal mocht maken. Het gebaar ging de wereld rond, Lukaku werd geprezen voor zo veel altruïsme. Opvallend: de federatie vermeldt in zijn motivering ook Lukaku’s strijd tegen racisme, maar vergat wel een stevig standpunt in te nemen toen de spits racistisch belaagd werd in de partij bij Cagliari in september.