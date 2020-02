GSK, de grootste farmagroep in ons land en de belangrijkste private werkgever van Wallonië, heeft op een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat bij GSK Vaccines, de afdeling die vaccins produceert, tot 720 banen sneuvelen. Nog eens 215 tijdelijke contracten worden niet vernieuwd.

GSK wil zichzelf opsplitsen in twee delen, zo is beslist op het hoofdkwartier in Groot-Brittannië. De afdeling consumentenproducten, met merken als Aquafresh (tandpasta) en Otrivin (neusdruppels), wordt ...