Een uur voor de aftrap loopt Vanaken nog rond met indrukwekkend gips: kan middenvelder op veld pijn verdragen?

Barstje in de hand of niet: Hans Vanaken staat woensdagavond gewoon in de basis voor het levensbelangrijke bekerduel tegen Zulte Waregem. Al zou je dat niet zeggen als je hem een uurtje voor de aftrap zijn veldverkenning zag doen.

Club Brugge gooide immers een foto online van Jelle Vossen die zijn oud-ploegmaten groet waarbij Vanaken met een stevig ingepakte linkerarm te zien is. De Gouden Schoen oogt daar niet bepaald klaar voor de aftrap op, maar ruilde in de kleedkamer zijn zware gips in voor een blauwe brace. Helemaal genezen is Vanaken dus nog lang niet, maar voetballen: dat gaat kennelijk wel weer.