Franse kampioene kunstschaatsen op haar 15de misbruikt door trainer: getuigenis doet sportwereld daveren

“Ik heb er dertig jaar over gedaan om een woord te plakken op wat me is overkomen. Verkrachting. Een woord dat ik vorige week nog niet over mijn lippen kreeg.” Tienvoudig schaatskampioene Sarah Abitbol heeft in een boek onthuld hoe ze als 15-jarig schaatstalent misbruikt werd door haar trainer, en zet daarmee ook in Frankrijk seksueel misbruik in de sport op de agenda. Justitie startte alvast een onderzoek.