Kind van de club Axel Witsel investeert in… het nieuwe stadion van Standard

Axel Witsel (31) mag dan al sinds 2011 niet meer voor Standard spelen, de middenvelder blijft een kind van de Luikse club. Het mag dan niet zo’n grote verrassing zijn dat de Rode Duivel investeert in de Rouches. Dat meldt de RTBF.

Standard is op zoek naar geld en gaat daarom de bvba Immo Standard Luik oprichten. Het doel: Sclessin uitbouwen tot een multifunctionele arena. Daarbij gaat de club verder dan nieuwe tribunes want ook onder andere winkels en kantoren zijn voorzien in de plannen voor 2022.

‘Immo Standard’ is al eigenaar van de parking naast het stadion, plus een aantal andere gronden rondom Sclessin. Standard zou die gronden huren om ze op termijn potentieel in te lijven. Om dat alles te financieren, wordt er dus gezorgd naar investeerders. Voorzitter Bruno Venanzi is er eentje van, maar ook Axel Witsel. Die krullenbol van Borussia Dortmund investeert al enkele jaren in vastgoed en legt nu dus enkele centjes opzij voor de club waar hij groot werd.

Witsel speelde tussen 1999 en 2011 voor Standard. Daarna trok hij eerst naar Benfica, dan naar Zenit Sint-Petersburg en het Chinese TJ Quanjian. In de zomer van 2018 keerde hij terug naar Europa, naar Borussia Dortmund. Daar groeide hij snel uit tot een sterkhouder.