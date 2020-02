Denayer laat met Lyon punten liggen bij staartploeg Amiens, Sels verslaat Leya Iseka

Jason Denayer is woensdag met zijn ploeg Lyon niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Amiens op de 23ste speeldag van de Ligue 1. Door het puntenverlies in eigen huis tegen de voorlaatste ploeg in de stand vergroot de kloof met de top vier tot vier punten. Denayer speelde de hele wedstrijd.

Elders in Frankrijk leverde de wedstrijd Reims - Nice ook geen winnaar op. Thomas Foket stond de hele match op het veld bij de thuisploeg en zag zijn ploeg eerst op achterstand komen na een kopbal van Pierre Lees-Melou in de 50ste minuut. Een doelpunt op hoekschop van Yunis Abdelhamid zorgde uiteindelijk voor een 1-1 eindstand.

Matz Sels heeft in een Belgisch onderonsje met Aaron Leya Iseka aan het langste eind getrokken met Strasbourg. De Belgische keeper had zijn ploegmaat Waris Majeed te danken voor het winnende doelpunt. Iseka viel na 68 minuten in voor het thuisspelende Toulouse.