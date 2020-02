Na ‘verscheurende’ State of the Union: is dit het einde van elementaire beleefdheid, ook in de Belgische politiek?

President Donald Trump weigerde haar een hand te geven. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, verscheurde zijn speech met een kordate verbetenheid. De State of the Union van de Amerikaanse president heet een formaliteit te zijn, maar zelfs dan kunnen politici het niet laten om vechtend over de grond te rollen. Het lijkt wel alsof elke vorm van politiek fatsoen verdwenen is. “Ook in België zien we een verruwing van de politieke zeden”, zeggen experts.