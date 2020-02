Juweliersgezin voor de rechter voor goudsmokkel: ze braken zelfs binnen in hun eigen winkel

Ze werden op heterdaad betrapt bij het smokkelen van tientallen kilo’s goud, waarop hun winkel werd verzegeld. Toch bleef het gezin Ö. ook daarna geld en goud smokkelen naar en van Turkije. Nadat de vader was aangehouden, nam de zoon het over. Toen ook die in de cel zat, was het de beurt aan de moeder.

Niks kon vader Musa Ö., zijn vrouw Selma en hun zoon Fevzi ervan weerhouden om hun duistere handel in goud en geld tussen hun juwelierszaak in Sint-Joost-ten-Node en hun geboorteland Turkije verder te zetten. En daarvoor blonken zij uit in sluwheid en lef.

De smokkel gebeurde doorgaans via de luchthaven van Zaventem. Vader of zoon Ö. raakten in de transitzone tussen veiligheidscheck en paspoortcontrole dankzij een goedkoop ticket naar een Schengenland, en hadden daar een afspraak met een reiziger uit Turkije. Beide mannen hadden een identieke trolley. In de ene trolley zaten juwelen of geld, in de andere een onschuldige lading. De koerier van Ö. nam de smokkellading over, Ö keerde terug naar Brussel met de onschuldige reiskoffer.

Clandestiene goudsmederij

De politie kwam de smokkel op het spoor nadat in de winkel van het gezin Ö. in Sint-Joost een clandestiene goudsmederij was ontdekt. Musa Ö. werd bovendien op Zaventem betrapt met voor meer dan een half miljoen euro aan goudstaven waar hij geen uitleg voor kon geven. Hij werd aangehouden en zijn winkel verzegeld.

Einde verhaal? Toch niet. Volgens de speurders boorde zoon Fevzi een gat in de muur van de verzegelde winkel om de juwelen te stelen die in een verborgen kluis zaten. Maar kort daarop werd Fevzi betrapt met die lading juwelen in de koffer van zijn auto. Ook hij werd aangehouden.

Nu dan einde verhaal? Neen, want terwijl haar man en zoon in de cel zaten, nam moeder Selma de rol van goudkoerier over. Tot ook zij bij haar terugkeer uit Turkije op Zaventem met 12 kilo gouden juwelen werd opgepakt.

Zegels verbroken

Enr nog was de smokkel niet ten einde. Na zijn vrijlating onder voorwaarden startte Musa in een loods in Beringen een goudatelier op naam van een nepfirma. De speurders kwamen echter ook dat te weten. Ze doorzochten de loods en verzegelden het pand. Tot Musa besloot om de zegels te verbreken, een en ander uit de loods te halen en de zegels terug te plaatsen. Hij wist echter niet dat een bewakingscamera hem aan het filmen was.

Het bewijsmateriaal tegen het gezin Ö. lijkt dus loodzwaar. Toch hielden ze woensdag voor de rechter staande dat hen niets illegaals kan aangewreven worden. Donderdag weten ze welke straf hen boven het hoofd hangt.