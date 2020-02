Finland geeft moeder én vader even veel ouderschapsverlof: elk 14 maanden

De nieuwe Finse regering heeft aangekondigd dat het alle ouders evenveel verlof wil geven bij de geboorte van een kind. Bedoeling is dat papa’s zo meer tijd zullen doorbrengen met hun kinderen.

Concreet zouden ouders samen 14 maanden vrijaf krijgen, of 164 dagen per ouder. Buurland Zweden heeft het meest genereuze systeem van Europa, waarbij elke ouder 240 dagen krijgt na een geboorte.

Minister van Gezondheid en Sociale Zaken Aino-Kaisa Pekonen zegt dat “een radicale hervorming van het volledige systeem van familiezorg begonnen is, met de versterking van de band van ouders”. Het huidige systeem in Finland voorziet 4,2 maanden moederschapsverlof, terwijl papa’s 2,2 maanden krijgen tot het kind twee jaar is. Daarbovenop zijn er nog eens 6 maanden ouderschapsverlof, te verdelen onder mama en papa. Alleen: slechts één papa op de vier neemt al zijn toegestane verlof op.

In het nieuwe systeem zullen ouders 69 dagen van hun quota onderling kunnen uitwisselen, singles zouden toegestaan worden om alleen het verlof van twee ouders op te nemen.

In ons land hebben papa’s recht op 10 dagen verlof bij de geboorte en nog eens 4 maanden ouderschapsverlof tot het kind twaalf jaar oud is.