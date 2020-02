Jelle Vossen speelt niet tegen zijn ex-club, maar spreekt wel: “Dit voelt toch raar aan”

Geen Jelle Vossen bij Zulte Waregem uiteindelijk. De spits werd zoals afgesproken niet opgesteld door Francky Dury, maar sprak tijdens de rust wel bij Sporza. “Het ging deze week meer over mij dan over de match.”

Of Michael Krmencik een goede vervanger is voor hem, daar wou Jelle Vossen zich niet over uitlaten. “Ik heb een heel mooie periode gehad bij Club Brugge, het is niet aan mij om me daarover uit te spreken.” Of hij niet liever had gespeeld, daar wou Vossen wel wat over kwijt. “Ah, het is een samenloop van omstandigheden. Ik ben net van ploeg veranderd, dan komt die match tegen Club eraan,... Het is deze week meer over mij dan over de match gegaan.”

Vreemd op en naast het veld

Voor de match stond Vossen nog uitgebreid te keuvelen met zijn gewezen ploegmakkers uit Brugge. “Dat is logisch, hè. Ik heb 4,5 jaar bij blauw-zwart gezeten, de collega’s van toen zijn nu vrienden geworden met wie ik nog veel contact heb. Dat zal niet veranderen. Het voelt vreemd om nu bij de tegenstander te zitten. En het zou even vreemd aangevoeld hebben om op het veld te staan.”