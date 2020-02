Marco Reus is nog maar eens out met blessure: teller van ploegmaat Axel Witsel kruipt richting 1.000 afwezige dagen

Borussia Dortmund kan de komende weken niet rekenen op haar kapitein Marco Reus (30). Dat maakte de Bundesliga-club van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard woensdag zelf bekend. Reus liep dinsdagavond in het verloren bekerduel bij Werder Bremen (3-2) een spierblessure op. Een zoveelste tegenslag in zijn carrière.

“Zijn blessure lijkt hem tot vier weken aan de kant te houden”, lieten de Borussen op Twitter optekenen. “Nadien is het de bedoeling dat hij de trainingsarbeid hervat.”

Reus mist door zijn blessure de topper van zaterdag in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen. Ook de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, op 18 februari thuis tegen PSG, komt zeker te vroeg. De terugwedstrijd in Parijs staat op 11 maart op het programma.

Dortmund staat momenteel derde in de Bundesliga, met 39 punten na twintig speeldagen. Koploper Bayern München heeft drie punten meer. In de DFB Pokal was dinsdag, voor het derde jaar op rij, de achtste finales het eindstation.

Foto: REUTERS

Resem aan blessures

Reus sukkelt al zijn hele carrière van de ene blessure in de andere. Zo miste hij het WK in 2014 met latere wereldkampioen Duitsland door een scheurtje in zijn enkelband, dat hij opliep een week voor de start van het toernooi. Ook het EK in 2016 moest hij laten schieten, toen door een spierblessure. Op het voorbije WK was Reus wel van de partij, maar toen werd Die Mannschaft roemloos uitgeschakeld in de groepsfase.

Bij Dortmund kennen ze alles van de blessures van Reus, die in 2012 voor 17 miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach. De 30-jarige aanvaller miste bij BVB al 886 dagen door een of andere blessure. Goed voor liefst 116 gemiste wedstrijden in die periode. Zijn langste afwezigheden waren 176 dagen in 2016 door een schaambeenontsteking en 220 dagen in 2017 met een gescheurde kruisband.

Intussen zit Reus wel aan 129 doelpunten en 82 assists in 266 optredens voor Dortmund. Met die club won hij één keer de beker en driemaal de Duitse supercup.