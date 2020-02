Precies tien jaar nadat hij in vegetatieve toestand belandde, is Richard (38) overleden: “Voor onze zoon zorgen, was tien jaar lang ons leven”

Oudsbergen -

Tien jaar stond hun leven in teken van de zorg voor hun zoon Richard, die na een ongeval niet meer kon stappen, of zichzelf uitdrukken. Want Mia (58) en Pierre (62) uit Oudsbergen wilden koste wat kost hun kind thuis verzorgen. Maar vorige week stierf hij op 38-jarige leeftijd, en sindsdien missen ze hun zoon én de routine die hij vroeg. “Het zal tijd vergen om te verwerken dat we niet meer voor hem kunnen zorgen.”