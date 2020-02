Infrabel deelt hallucinante beelden: chauffeur ramt slagboom en ontsnapt nipt aan trein

Een paar seconden en hij had het niet meer kunnen navertellen, de bestuurder van een auto die afgelopen vrijdag een rood stoplicht negeerde en een neergelaten slagboom afreed aan een overweg in Meix-devant-Virton, in de provincie Luxemburg. Infrabel kan er niet om lachen

Spoorwegbeheerder Infrabel heeft de beelden zelf verspreid via sociale media. Om mensen nog maar eens te waarschuwen. Want het heeft echt geen haar gescheeld. Op de beelden, gemaakt door de technische camera langs de sporen, is te zien hoe het licht op rood springt en de slagbomen naar beneden gaan. Op dat moment komt een wagen, vermoedelijk een BMW met Nederlands of Luxemburgs kenteken, aangereden. Hij rijdt een slagboom af en zet zijn weg gewoon verder. Luttele seconden later passeert de trein.

“Mocht de automobilist nog net iets later aan de overweg geweest zijn, was er waarschijnlijk een aanrijding geweest”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.

“Wij doen enorm veel inspanningen om onze infrastructuur te beveiligen en om de mensen te sensibiliseren om ongevallen aan overwegen te vermijden. En dan zie je zoiets. Als de bel rinkelt, de rode lichten flikkeren en de slagbomen sluiten, moet je stoppen. Punt uit”, ,klinkt het.

De beelden die door Infrabel zelf zijn verspreid, werden door een technische camera gemaakt. Die dienen om storingen aan overwegen snel te kunnen detecteren. De beelden zijn intussen overgemaakt aan de politie die de chauffeur zo snel mogelijk hoopt op te sporen. In dat geval riskeert hij een zware boete en een rijverbod.