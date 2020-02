Opvangboot Reno ontvangt vandaag eerste asielzoekers

Gent - Het asielponton Reno opent vandaag normaal gezien de deuren. Na problemen met de infrastructuur heeft de brandweer gisteren groen licht gegeven.

De eerste asielzoekers komen vandaag aan op de Reno, de opvangboot die een jaar geleden ook al eens aan de Rigakaai, vlakbij de Muide, lag aangemeerd. Dat zegt de Stad.

De opening van het Nederlandse ponton stond eigenlijk gepland voor december, maar dat werd steeds uitgesteld omdat de infrastructuur niet in orde bleek. Er moesten aanpassingswerken gebeuren. “Gisteren heeft de brandweer groen licht gegeven”, zegt bevoegd schepen Rudy Coddens (SP.A). “Alle keuringen zijn in orde. Er is gisteren ook een evacuatieoefening gehouden.”

De asielzoekers zouden de komende dagen toekomen in groepjes van vijftig tot de maximum­capaciteit van 250 is bereikt. Het moet snel gaan, omdat Fedasil onder druk staat door de verhoogde instroom en de vertraging in de behandeling van dossiers. Het agentschap neemt dit keer de uitbating van de asielboot in eigen handen. In 2016 werd de boot nog gerund door de private bewakingsfirma G4Scare.

Fedasil was gisteren niet meer bereikbaar voor commentaar.

