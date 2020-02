Donald Trump wordt niet afgezet: Senaat pleit president vrij van machtsmisbruik op impeachmentproces

In het Impeachmentonderzoek heeft de Amerikaanse Senaat Donald Trump vrijgepleit van machtsmisbruik. De president wordt niet afgezet.

De Amerikaanse Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, heeft president Donald Trump woensdagavond vrijgepleit. Hij wordt dus niet afgezet als president.

De vrijspraak is geen verrassing, aangezien de Republikeinen in de Senaat de meerderheid hebben. 48 senatoren vonden Trump schuldig aan machtsmisbruik, 52 verklaarden hem onschuldig. Mitt Romney was de enige Republikein die Trump mee schuldig verklaarde, voor de tweede aanklacht - over de belemmering van de rechtsgang - sprak hij Trump vrij.

Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. En die was er dus niet.

De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dienden in de impeachment-zaak tegen president Trump twee aanklachten tegen hem in: een wegens machtsmisbruik en een voor tegenwerking van het Congres.

“Trump is een gevaar voor onze democratie en nationale veiligheid”, zei de voorzitter van de justitiecommissie van het Huis, de Democraat Jerrold Nadler.

De president zou druk op Oekraïne hebben uitgeoefend om een corruptieonderzoek in te stellen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Als Oekraïne zo’n onderzoek niet zou starten zou het militaire steun mislopen die het Amerikaanse Congres al had toegezegd.

Ook zou Trump het onderzoek door het Huis van Afgevaardigden, een van de twee kamers van het Amerikaanse Congres, naar deze beschuldigingen hebben tegengewerkt.

De president heeft de beschuldigingen altijd afgedaan als ‘pure nonssens’. Hij krijgt nu gelijk.

Donald Trump is als derde president in de geschiedenis ‘impeached’, maar dat heeft nog nooit tot een afzetting geleid, ook nu niet.

Het effect van het impeachmentproces op de presidentsverkiezingen van november blijft onduidelijk. Er is nog nooit een president herverkozen na een impeachment. Maar Trump wordt zeker niet als kansloos beschouwd.