REACTIES. De Ketelaere krijgt complimenten van Clement: “Hoe ik me voel? Vooral opgelucht”

Wat een moment om je eerste goal voor de hoofdmacht te maken. Charles De Ketelaere bleef kalm, dribbelde zich voorbij Sammy Bossut en schoot Club Brugge met zijn eerste officiële treffer naar de finale van de Croky Cup.

“Ik voel me eigenlijk vooral opgelucht”, reageerde De Ketelaere meteen na de match. “Maar natuurlijk ben ik ook zeer gelukkig. Scoren is fantastisch. Dit was een belangrijke goal: voor mij en voor de ploeg.” Club maakte het zichzelf moeilijk. Na de 0-1 liet het Zulte Waregem opnieuw in de match komen. “We hebben wat met vuur gespeeld”, vond ook De Ketelaere. “Dit was zeker niet onze beste match, maar we hebben gewonnen: dat is het belangrijkste. Nu gaan we vol voor de dubbel.”

Clement: “Mooie dag voor onze academie”

Ook Philippe Clement was blij voor zijn 18-jarige aanvaller. “Dit is een mooie dag voor onze academie”, vertelde de trainer van Club Brugge. “Charles is van kleins af aan een Club-supporter, speelde zijn hele leven voor de club: dat hij dan zo’n avond beleeft, dat is mooi. Al moet ik wel zeggen dat zijn eerste kans binnen moeten zijn. Maar daar kunnen we de komende maanden nog aan werken.” Clement weigerde zichzelf pluimen op de hoed te steken voor de doorbraak van De Ketelaere. “Hij maakt zijn eigen verhaal. Mijn taak als coach is om de spelers te begeleiden. Spelers krijgen bij mij geen kansen, ze verdienen ze.” En dat deed De Ketelaere.

Mignolet: “Hebben met vuur gespeeld”

Nog een uitblinker bij Club Brugge: Simon Mignolet. De doelman keerde zowat alles. Zijn belangrijkste redding kwam hij Dimitri Oberlin buiten het strafschopgebied een doelpunt ontzegde. “Deze wedstrijd was een opsteker voor het Belgische voetbal”, vond Mignolet. “Zulte Waregem had evengoed kunnen doorgaan op basis van de twee wedstrijden. Ik ben blij dat mijn foutje uit de thuismatch ons niets gekost heeft.” De doelman ging ermee akkoord dat Club niet zijn beste wedstrijd speelde. “We hebben inderdaad met vuur gespeeld. Zij wouden ook echt naar die finale. De eerste helft waren wij niet zo scherp. Dat hebben we bij de rust veranderd. We hebben het ons moeilijker gemaakt dan we wouden, maar we maken nu nog kans op de dubbel.”