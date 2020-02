Tottenham ten koste van Southampton naar achtste finales FA Cup, Vertonghen teleurgesteld bij wissel

Tottenham heeft zich ten koste van Southampton verzekerd van een plek in de achtste finales van de FA Cup. Het won met 3-2 in de replay, nadat de oorspronkelijke wedstrijd op 25 januari op 1-1 eindigde. In de volgende ronde wacht Norwich.

De Spurs waren ook het best aan de wedstrijd gestart. De Southampton-verdediging werkte een bal slecht weg tot bij Tanguy Ndombole, die zijn schot via Jack Stephens in doel zag verdwijnen: own goal. Danny Ings reageerde niet veel later voor de uitploeg, maar zag zijn schot op de lat belanden. In de 35ste minuut was het wel raak: Hugo Lloris pareerde eerst nog het schot van Nathan Redmond, maar op de rebound van Shane Long had hij geen antwoord.

Jan Vertonghen werd vroegtijdig naar de kant gehaald. Foto: REUTERS

Vertonghen voor het uur naar de kant

In de tweede helft sneed Ings op een snelle tegenaanval naar binnen en bracht hij de Saints met een plaatsbal in de rechterbenedenhoek zelfs op 1-2. De voorsprong bleef wel niet lang op het bord staan: Lucas Moura kreeg de bal centraal aangespeeld en werkte zijn kans feilloos af. De troepen van José Mourinho hadden geen zin in verlengingen en gingen er in het slot nog volledig over. Na een mooi uitgespeelde aanval werd Son Heung-min onderuitgehaald door doelman Angus Gunn en kon de Zuid-Koreaan zelf de strafschop verzilveren.

Mourinho: “Professionele reactie van Vertonghen”

Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd voor Tottenham, Jan Vertonghen werd na 54 minuten naar de kant gehaald en was zichtbaar teleurgesteld. “Met vijf achterin controleerden we de wedstrijd niet, dus ik moest die wissel doorvoeren”, gaf trainer José Mourinho duiding. “Sommige spelers die dan gewisseld worden reageren slecht, maar Jan reageerde als de professional die hij is.”